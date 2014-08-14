Borsa İstanbul düşüşünü bugün de sürdürdü

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü dünkü kapanışa göre 48,64 puanlık düşüşle 77.569,92 puandan kapattı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,06 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,45 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,52 değer kaybetti.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, dalgalı bir seyir izleyerek en yüksek 78.514,77, en düşük ise 77.268,47 puanı gördü.

Avrupa'dan gelen büyüme oranlarının hayal kırıklığı yaratması Avrupa Merkez Bankası'nın yakın gelecekte parasal genişleme adımı atacağı beklentisini güçlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin Ukrayna'da kan dökülmesini engellemek için elinden geleni yapacağını açıklaması ise küresel piyasalarda jeopolitik risklerin bir miktar azalmasına neden oldu.

Öğleden sonra ABD'de açıklanan işsizlik başvurusu verisinin beklentilerin üzerine çıkmasıyla Borsa İstanbul'da yükseliş ivme kazansa da kalıcı olamadı. İkinci seansta 78.500 seviyelerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla geriledi.

Analistler, bir yandan iç siyasi gündemin diğer taraftan yurt dışı ve yurt içinde açıklanan verilerin takip edildiğini belirterek, küresel ölçekte risk iştahının artması halinde kısa vadeli yükselişler yaşansa da Borsa İstanbul'da temkinli bir seyir izleneceğini dile getiriyor.

Teknik olarak endeksin 77.000 - 77.200 seviyelerinde desteği bulunduğunu dile getiren analistler, 78.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ve yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayı beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'de 2'nci çeyrek büyüme, ABD ÜFE, sanayi üretimi ve New York Fed İmalat Sanayi endeksi verilerinin BIST 100'ün yönü üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.