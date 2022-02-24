Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı

BIST 100 endeksi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunun yarattığı jeopolitik riskin etkisiyle sert düşüş kaydetti.



Borsa İstanbul Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatından sert etki gördü. BIST 100 endeksi güne yüzde 7,6 düşüşle başladı. Endeks bazlı devre kesici devreye girdi.

Açılışta BIST ulaştırma endeksi yüzde 9,6'lık düşüş gösterdi. Açılışta THY hisseleri yüzde 9,9 geriledi. Endeksin açılışında puan bazlı en yüksek negatif katkı Erdemir, BİM gibi hisselerden geldi.

BIST 30 vadelilerinde seansın ilk bölümünde yüzde 6'ya varan düşüş görüldü.

Rusya'nın harekatı Türk lirasında da değer kaybına neden oldu. Dolar/TL 'de günlük yükseliş yüzde 2'yi aşarken, Euro/TL de 16 seviyesinin üzerini test etti.

BIST 50'de açığa satışa yukarı adım

BIST 50 endeksinde yer alan paylara bugün gün boyunca açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.