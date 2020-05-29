Borsa haftayı yükselişle tamamladı; dolar 6,82 lirada

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,15'lik yükselişle tamamladı.

Endeks, 160,71 puanlık artışla 105 bin 520,47 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,98 değer kazandı. Holding endeksi ise 1,76 azaldı.

Swap anlaşmaları sağlanacağı beklentisiyle de çarşamba günü 6,70 liranın da altını gören doların yönü yeniden yukarıya döndü ve 6,84 liraya kadar yükseldi.



Döviz piyasalarındaki işlemler şöyle seyretti:



-Dolar en düşük 6.8095 lira ve en yüksek 6.8416 lirayı gördükten sonra, 6.82 – 6.83 lira aralığında



-Euro en düşük 7.5388 lira ve en yüksek 7.6196 lirayı gördükten sonra, 7.57 – 7.58 lira aralığında



-Sterlin en düşük 8.3857 lira ve en yüksek 8.4775 lirayı gördükten sonra 8.40 – 8.41 lira aralığında