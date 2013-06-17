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Ekonomi

Borsa haftaya yüzde 1,77 düşüş ile başladı

Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya cuma günü kapanışına göre 1.414,94 puanlık düşüşle 78.596,16 puandan başladı

17 Haziran 2013 13:01

Siyasi tansiyonun azalacağı beklentileriyle geçen hafta değer kazanan TL, hafta sonu polisin Gezi Parkı’na müdahalesi sonrası yeniden artan gerilimle haftaya sert değer kaybı ile başladı. Cuma günü 1.85’li seviyelerde işlem gören dolar/TL güne 1.8715 seviyesinden başladı. Cuma günü 2.16’lı seviyelerde işlem gören sepet bazında TL ise aynı saatte 2.18 seviyesindeydi.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftaya cuma günü kapanışına göre 1.414,94 puanlık düşüşle 78.596,16 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,77 oranında değer kaybederken, bankacılık endeksi yüzde 1,69, holding endeksi yüzde 1,66 oranında düşüş kaydetti.

Reuters’a açıklamalarda bulunan bir bankanın döviz masası müdürü, “İç siyasi tansiyon TL’nin yeniden değer kaybetmesine neden oldu. Seviyeye bakmaksınız artan volatiliye bugün Merkez bankası tepkisi görebiliriz” dedi.

Küresel piyasalarda ABD devlet tahvillerinin fiyatları, işlemcilerin Fed’in tahvil alımlarını bu yıl yavaşlatsa bile faizleri uzun bir süre daha sıfıra yakın seviyede tutmasını beklemeleriyle Cuma günü hafif yükseldi.

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