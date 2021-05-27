Borsa günü yüzde 0.84 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,411 ve 1,428 puan arasında dalgalandığı perşembe gününü yüzde 0.84 düşüşle 1,415.03 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.68, BIST Mali Endeks yüzde 0.92, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.82 eksideydi.

Politik gelişmelerin yakından izlendiği iç piyasada dolar 8.50 liranın üzerine, euro da 10.40 liraya, sterlin de 12 liranın üzerine yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerin, enflasyon baskısına karşın tahvil alımları gibi canlandırma önlemlerini sürdüreceği yönündeki açıklamalarının da etkisiyle dolar başlıca para birimleri karşısında Ocak ayından bu yana en düşük düzeylerine geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kurumsal yatırımcılardan 3 yıl vadede 1.36 milyar euro borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, borçlanma 994.21 milyon euro tutarında "euro cinsi devlet tahvili" ve 365.55 milyon euro tutarında "euro cinsi kira sertifikası" ihracı yoluyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken saatlerde 400/405 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.4264 lira ve en yüksek 8.5075 lirayı gördükten sonra, 8.50 – 8.51 lira aralığında,

- euro en düşük 10.2928 lira ve en yüksek 10.3999 lirayı gördükten sonra, 10.39 – 10.40 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.9258 lira ve en yüksek 12.0994 lirayı gördükten sonra 12.07 – 12.08 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21752 - 1.22 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21957 düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, resmi rezerv varlıkları, Mart'ta aylık bazda yüzde 9.0 azalarak 86.7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde döviz varlıkları yüzde 12.9 azalarak 46.2 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 4.3 azalarak 38.9 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) yüzde 12.5 azalarak 26.8 milyar dolara düştü. Bu tutarın yaklaşık 21.4 milyar doları anapara, 5.4 milyar doları faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59.8 milyar dolardı ve söz konusu tutarın 20.7 milyar doları bir ay vadeliydi.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler de yüzde 7.1 azalarak 45.9 milyar dolara geriledi.