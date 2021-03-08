T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa, günü yüzde 0,76 düşüşle kapattı

BIST 100 Endeksi, günü 1.530 puandan tamamladı

08 Mart 2021 18:25

Küresel piyasalarda tahvil getirileri risk algısı üzerinde etkisini sürdürürken, Borsa İstanbul yeni haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı. Güne yükselişle başlayan endekste seansın ikinci bölümünde satıcılı bir seyir izlendi. Endeks günü yüzde 0,76 düşüşle 1.530 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yılbaşına kıyasla görece yüksek seviyelerde seyretmesiyle birlikte kurdaki yüksek seyir de takip edildi. Dolar/TL kuru gün içinde yüzde 2'yi aşan yükselişle 7,70 seviyesinin üzerini test etti. Böylelikle Aralık ayından bu yana dolar/TL kurunda en yüksek seviye kaydedildi.

Türkiye'nin risk primi de 340 baz puanı aşarak 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. İki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 16,14 seviyesinden işlem gördü.

TIKLAYIN - Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

BorsaBorsa İstanbulBIST 100BIST 100 endeksiHakan Atilla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24