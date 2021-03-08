Borsa, günü yüzde 0,76 düşüşle kapattı

Küresel piyasalarda tahvil getirileri risk algısı üzerinde etkisini sürdürürken, Borsa İstanbul yeni haftanın ilk işlem gününü düşüşle kapattı. Güne yükselişle başlayan endekste seansın ikinci bölümünde satıcılı bir seyir izlendi. Endeks günü yüzde 0,76 düşüşle 1.530 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde küresel piyasalarda tahvil getirilerinin yılbaşına kıyasla görece yüksek seviyelerde seyretmesiyle birlikte kurdaki yüksek seyir de takip edildi. Dolar/TL kuru gün içinde yüzde 2'yi aşan yükselişle 7,70 seviyesinin üzerini test etti. Böylelikle Aralık ayından bu yana dolar/TL kurunda en yüksek seviye kaydedildi.

Türkiye'nin risk primi de 340 baz puanı aşarak 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. İki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 16,14 seviyesinden işlem gördü.

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