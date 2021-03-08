Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti

ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yatmasının ardından Türkiye'ye döner dönmez Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın istifa ettiği açıklandı. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Genel Müdür Hakan Atilla'nın istifasının yönetim kurulu kararıyla kabul edildiği belirtildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın atamasını gerçekleştirdiği Hakan Atilla, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti.

Borsa İstanbul, Hakan Atilla'nın istifasıyla ilgili açıklama yaptı: Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA’nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na bildirilmiştir."

Hakan Atilla, Halkbank'ta çalışırken İran'ın yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği için suçlu bulunmuştu. ABD'de 32 ay hapis cezasına çarptırılan Atilla, 28 ay tutuklu kalmasını ardından Türkiye'ye dönmüştü.