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Ekonomi

Borsa, günü yüzde 0,60 yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, günü 1.410,79 puandan tamamladı

24 Haziran 2021 18:52

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kazanarak günü 1.410,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 0,14 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair açıklamalarının "güvercin" ile "şahin" tutum arasında gidip geldiğini belirterek, çelişkili açıklamalar nedeniyle devam eden belirsizliklerin pay piyasalarında karışık bir seyre neden olduğunu söyledi.

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