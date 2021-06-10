Borsa günü yüzde 0.52 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,449 ve 1,461 puan arasında dalgalandığı perşembe gününü, yüzde 0.52 artışla 1,456.68 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.16 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.80 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.15 artıdaydı.

ABD'de tüketici fiyatlarının Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentilerin üzerinde yükselmesi üzerine başlıca para birimleri karşısında bu yılın en düşük düzeylerine kadar inen dolar, iç piyasada da 8.60 lira sınırında başladığı yeni günde 8.43 liraya kadar geriledi.

Politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi yüzde 0.5'te sabit tutan Avrupa Merkez Bankası (ECB) acil durum tahvil alımlarının, yılın ilk aylarına kıyasla daha yüksek hızda yapmaya devam edeceğini açıkladı:

"Önümüzdeki çeyrekte Pandemik Acil Durum Satın Alma Programı (PEPP) kapsamındaki kapsamındaki varlık alımları, yılın ilk aylarına kıyasla daha hızlı yapılmaya devam edecek."

ECB açıklamasında, 1.85 trilyon değerindeki PEPP'in Mart 2022'ye kadar süreceği ve "uygun finansman koşullarını sürdürmek" için bu kotadan daha az satın alma veya gerektiğinde artırma hakkının ise "saklı tutulduğu" belirtildi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.4313 lira ve en yüksek 8.5953 lirayı gördükten sonra, 8.43 – 8.44 lira aralığında,

- euro en düşük 10.2740 lira ve en yüksek 10.4809 lirayı gördükten sonra, 10.27 – 10.28 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.9437 lira ve en yüksek 12.1458 lirayı gördükten sonra 11.95 – 11.96 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21432 - 1.21946 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21667 düzeyindeydi.

Türkiye genelinde işsizlik oranı Nisan'da, aylık bazda 0.9 ve yıllık bazda 0.2 puanlık artış ile yüzde 13.9 düzeyine, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişiye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan "atıl işgücü oranı" Nisan ayında bir önceki aya göre 1.7 puan artarak yüzde 27.4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.9 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 21.9 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 28 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puanlık azalış ile yüzde 44.2'ye geriledi.

İşgücü 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 83 bin kişi artarak 32 milyon 567 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 51.3'e yükseldi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 25.6'ya, istihdam oranı 0.5 puanlık artışla yüzde 32'ye çıktı. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 43'e yükseldi.

Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 62 bin kişi, inşaat sektöründe 9.0 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 212 bin kişi, hizmet sektöründe 52 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18'i tarım, yüzde 21.3'ü sanayi, yüzde 6.4'ü inşaat, yüzde 54.2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Nisan ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0.8 puan azalarak yüzde 28.4'e ve tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0.7 puan azalarak yüzde 16.4'e geriledi.