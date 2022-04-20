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Ekonomi

Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti

20 Nisan 2022 19:08

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,27 kazançla 2.525,93 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

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