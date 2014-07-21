T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, 82.942,87 puan ile 31 Mayıs 2013 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra, günü yüzde 0,05 düşüşle 82.270,34 puanla kapattı

21 Temmuz 2014 21:05

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü 44,19 puanlık düşüşle günü 82.270,34 puanla kapattı.

Bllomberght'de yer alan haberde BIST'de işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,05 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,25 azalırken, holding endeksi yüzde 0,16 arttı.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 82.942,87 puan ile 31 Mayıs 2013 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra, ABD piyasalarının açılışında etkisini artıran kar satışları ile en düşük 82.164,72 puanı gördü.

Analistler, İsrail'in Gazze'ye kara harekatının devam etmesi ve Ukrayna'ya ilişkin gerilime karşın endeksin yükseliş eğilimini koruduğunu ve çok kısa vadede 82.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirterek, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 84.900 direncinin gündemde olacağını kaydediyor.

Yarın yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 13 ay vadeli tahvil ihalesi ile ABD'de açıklanacak haziran ayı TÜFE ve ikinci el konut satışları verisinin takip edileceğini dile getiren analistler, Ukrayna ve Gazze'den gelecek haberlerin de yön üzerinde belirleyici olabileceğini vurguluyor.

 

ETİKETLER

borsabistdolartlgazzeukraynadüşüşendeksbankabankacılıktcmbekonomihaber

İlgili Haberler

Başbakan Erdoğan Merkez'e yüklendi, BİST değer kaybetti

2. seansta gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybının hızlanmasıyla 2,10'un üzerine çıkan dolar/TL'nin, borsada satış baskısı oluşturdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24