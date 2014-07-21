Borsa günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, günü 44,19 puanlık düşüşle günü 82.270,34 puanla kapattı.

Bllomberght'de yer alan haberde BIST'de işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,05 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,25 azalırken, holding endeksi yüzde 0,16 arttı.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 82.942,87 puan ile 31 Mayıs 2013 tarihinden bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştıktan sonra, ABD piyasalarının açılışında etkisini artıran kar satışları ile en düşük 82.164,72 puanı gördü.

Analistler, İsrail'in Gazze'ye kara harekatının devam etmesi ve Ukrayna'ya ilişkin gerilime karşın endeksin yükseliş eğilimini koruduğunu ve çok kısa vadede 82.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirterek, bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 84.900 direncinin gündemde olacağını kaydediyor.

Yarın yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği 13 ay vadeli tahvil ihalesi ile ABD'de açıklanacak haziran ayı TÜFE ve ikinci el konut satışları verisinin takip edileceğini dile getiren analistler, Ukrayna ve Gazze'den gelecek haberlerin de yön üzerinde belirleyici olabileceğini vurguluyor.