-Borsa günü artışla kapattı İSTANBUL (A.A) - 06.09.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 964,98 puan ve ortalama yüzde 1,79 oranında yükseldi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 27,67 puan azalarak 55.019,78 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,05 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 992,65 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 964,98 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,79 değer kazandı. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7620 liradan alınan dolar 1,7660 liradan, 2,4800 liradan alınan avro 2,4860 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7700 lira olan dolar güne 1,7820 liradan, 2,4910 lira olan avro 2,5020 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7605 lira, en yüksek 1,7650 lira, satışta en düşük 1,7670 lira, en yüksek 1,7710 lira seviyesinde işlem görüyor.