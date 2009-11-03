Borsa günlük bazda yüzde 2.36 değer yitirdi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, bugün ortalama yüzde 2,36 oranında değer yitirdi.

İMKB Ulusal-100 Endeksi, birinci seansta 1.103,95 puan azalarak 46.352,16 puana geriledi. İkinci seansta da 17,11 puan düşen endeks 46.335,05 puandan kapandı.

Endeks ikinci seansa 250,79 puan düşerek 46.101,37 puandan başladı. Seansın ilk yarısını 46.221,57 puandan geçen endeks, seans içinde en düşük 45.815,66 puana gerilerken, en yüksek 46.576,11 puana çıktı.

Birinci seanstaki 1.103,95 puanlık azalış dikkate alındığında, endeks günlük bazda 1.121,06 puan geriledi. Hisse senetleri günlük ortalama 2,36 değer yitirdi.

İkinci seans kapanışında, mali endeks 271,10 puan düşerek 69.823,94 puana, hizmetler endeksi 263,52 puan düşerek 33.733,05 puana gerilerken, sanayi endeksi de 392,78 puan artarak 33.733,05 puana yükseldi.

Böylece ilk seansa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,39 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,82 oranında değer yitirirken, sanayi grubu hisseler de ortalama yüzde 1,18 oranında değer kazandı.

İkinci seansta işlem gören toplam 321 hisse senedinden 90'ıı değer kazandı, 166'sı değer yitirdi, 65 hisse senedinin fiyatında değişiklik olmadı.

İkinci seansta, 1 milyar 424 milyon 291 bin 56 liralık işlem hacmi kaydedildi. Günlük işlem hacmi 2 milyar 324 milyon 344 bin 558 lira olarak hesaplandı.

İkinci seansta, Garanti Bankası, İş Bankası (C), Akbank, Doğan Yayıncılık ve Doğan Gazetecilik en çok işlem gören hisseler oldu.

-DOLAR-AVRO-

Serbest piyasada önceki kapanışta 1,4980 lira olan dolar güne 1,5060 liradan, 2,2160 lira olan avro 2,2200 liradan başladı.

Doların bugünkü kapanıştaki satış fiyatı 1,5110 lira, avronun satış fiyatı 2,2140 lira oldu.

Merkez Bankası, doların bugünkü efektif kurunu alışta 1,5014 lira, satışta 1,5120 lira olarak açıkladı. Merkez Bankası, önceki efektif kurunu alışta 1,4921 lira, satışta 1,5026 lira olarak belirlemişti.

-FAİZ-TAHVİL-BONO-REPO-

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören 3 Ağustos 2011 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,17'ye, bileşik getirisi ise yüzde 8,88'e yükseldi.

Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 9,03, bileşik getirisi yüzde 8,74 olmuştu.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem hacmi 1 milyar 332 milyon 17 bin 544,93 lira olarak belirlendi.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında, toplam 12 milyar 414 milyon 282 bin liralık işlem hacmi kaydedildi.

Repo-Ters Repo Pazarında gecelik işlemlerde faiz, en düşük yüzde 5,85, en yüksek yüzde 6,80 ve ortalama yüzde 6,75'ten gerçekleşti.

-PARİTE-

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibariyle avro-dolar paritesi 1,4639, sterlin-dolar paritesi, 1,6382, yen-dolar paritesi ise 90,25 düzeyinde seyrediyor.