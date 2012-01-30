-Borsa günlük bazda 455,07 puan yükseldi İSTANBUL (A.A) - 30.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 455,07 puan ve ortalama yüzde 0,79 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 577,33 puan artarak 57.811,79 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,01 oranında değer kazandı. İlk seanstaki 122,26 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 455,07 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,79 değer kazandı. -Dolar/avro- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,7890 liradan alınan dolar 1,7920 liradan, 2,3450 liradan alınan avro 2,3480 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,7830 lira olan dolar güne yine 1,7830 liradan, 2,3420 lira olan avro 2,3460 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,7880 lira, en yüksek 1,7900 lira, satışta en düşük 1,7930 lira, en yüksek 1,7960 lira seviyesinde işlem görüyor.