Borsa yüzde 2'ye yakın düşüşle kapandı

Güne yatay başlangıç yapan Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi XU100 düşüşle kapandı. Yabancı aracı kurumların raporlarında Borsa İstanbul için tavsiyelerini düşürmeleri ve ABD'de özel sektör istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle Fed endişelerinin etkili olması BIST 100 endeksini aşağı çekti. BIST 100 endeksi günü yüzde 1.85 kayıpla 67 bin 331.70 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en düşük 67 bin 199.20 puan seviyesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 2.5 değer kaybetti.

İlk seans boyunca dalgalanan endeks günün ilk yarısında düştü. Açılışta yüzde 0,22 düşüşle 68 bin 446 puandan güne başlayan borsa, daha sonra gelen alımlarla yönünü artıya çevirdi ve yüzde 0,4 artıya geçti. Seans içinde yönünü tekrar eksiye çeviren endeks, ilk seansı yüzde 1 kayıpla tamamladı. İkinci seansta da satışların sürdüğü BIST 100 Endeksi yüzde 1,2 kayıp yaşanmıştı.

Dolar 2.17

Sert değer kayıplarının ardından artan risk iştahı ile kur tarihi zirveden uzaklaşmaya başladı.

Küresel piyasalarda ABD'den gelen verilere bağlı olarak risk iştahı artış gösterirken, iç piyasada ise siyasi endişelere yeni bir boyut kazandıracak büyüklükte bir gelişme yaşanmamasının etkisiyle TL dolar karşısında artan yabancı ilgisiyle değer kazanırken dolar/TL tarihi zirvesinden yüzde 1,5 altında işlem görüyor. Hafta başında tarihi zirve olan 2,1950'yi gören ve dün akşam saatlerinde 2,1615/2,1617 seviyesinde olan dolar/TL bugün 2,1770 liradan işlem görüyor.