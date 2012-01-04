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Ekonomi

Borsa düştü dolar yükseldi İSTANBUL (A.A)

04 Ocak 2012 19:52

-Borsa düştü dolar yükseldi İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda 1.326,51 puan ve ortalama yüzde 2,51 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 819,41 puan azalarak 51.532,56 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 1,57 oranında değer yitirdi. İlk seanstaki 507,10 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 1.326,51 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 2,51 değer yitirdi.   -Dolar/avro-   Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,8790 liradan alınan dolar 1,8820 liradan, 2,4330 liradan alınan avro 2,4390 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,8750 lira olan dolar güne 1,8760 liradan, 2,4470 lira olan avro 2,4460 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,8800 lira, en yüksek 1,8865 lira, satışta en düşük 1,8860 lira, en yüksek 1,8940 lira seviyesinde işlem görüyor.

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