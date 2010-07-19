-BORSA DEĞER KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 19.07.2010 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,67 oranında değer kazandı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 92,04 puan düşerek 58.114,43 puandan kapandı. Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,16 oldu. İlk seanstaki 477,11 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 385,07 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,67 değer kazandı.