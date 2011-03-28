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Ekonomi

BORSA DEĞER KAZANDI, AVRO GERİLEDİ İSTANBUL (A.A)

28 Mart 2011 20:46

-BORSA DEĞER KAZANDI, AVRO GERİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,02 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 22,25 puan düşerek 64.261,33 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,03 oranında düşüş gösterdi. İlk seanstaki 36,58 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 14,33 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,02 değer kazandı. -DOLAR GERİLEDİ- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5540 liradan alınan dolar 1,5570 liradan, 2,1860 liradan alınan avro 2,1910 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5520 lira olan dolar güne 1,5590 liradan, 2,1960 lira olan avro 2,1910 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5500 lira, en yüksek 1,5530 lira, satışta en düşük 1,5570 lira, en yüksek 1,5600 lira seviyesinde işlem görüyor.

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