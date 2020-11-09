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Borsa, 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

09 Kasım 2020 19:56

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,32 değer kazancıyla 1.231,54 puandan tamamlayarak 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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