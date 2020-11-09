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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Ağbal’dan ilk açıklama: Gerekli politika kararları alınacak

09 Kasım 2020 09:05

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın 16 ay sonra görevden alınmasının ardından yeni başkan olarak atanan eski AKP'li bakan Naci Ağbal ilk açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." ifadesini kullandı. 

Ağbal, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir." açıklamasını yaptı. 

 

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