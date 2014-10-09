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Ekonomi

Borsa 5 ayın en düşüğünde

Kobanê eylemlerinin yarattığı gerilime, ekonomik büyüme beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesinin de eklenmesiyle borsa 5 ayın en düşük seviyesini gördü

09 Ekim 2014 00:06

IŞİD'in Kobanê'ye yönelik saldırılarını protestolarla yaşanan gerginliklere, ekonomik büyümede aşağı yönlü revizyonlar da eklenince, piyasalardaki satışlar hız kazandı. Borsa Endeksi beş ayın en düşüğüne geriledi.

DHA’da yer alan habere göre, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program'da (OVP) büyüme hedeflerindeki sert revizyonlar borsada ve lirada kayıpları artırdı.

Babacan OVP için düzenlenen basın toplantısında, 2014 yılı büyüme tahmininin yüzde 4.0'ten yüzde 3.3'e düşürüldüğünü, enflasyon tahmininin ise yüzde 5.3'ten yüzde 9:4'e yükseltildiğini açıkladı. Protesto gerginliklerinin etkisiyle güne yüzde 1.37 düşüşle 73 bin 363 puan düzeyinden başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, 72 bin 825 puana kadar geriledikten sonra günü yüzde 2.0 düşüşle beş aylık dönemin en düşüğü olan 72 bin 898 puan düzeylerine geriledi.

Tahvil-bono piyasasında iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.80 düzeylerine yükseldikten sonra son işlemlerde yüzde 9.78 düzeyine çekildi.

ABD'de ekonomisinde toparlanmanın hızlı olduğunu gösteren tarımdışı istihdam verisinin etkisiyle geçen haftanın son günü 2.30 lirayı aşan dolar, daha sonra 2.26 lira düzeyine kadar geriledikten sonra sabah saatlerinde 2.29 liranın üzerine çıktı.
ABD para birimi, 2.2937 liraya kadar yükseldikten sonra günü 2.2900 lira dolayında tamamlarken, euro da 2.9042 liraya kadar yükseldi; böylece, yarı yarıya dolar ve eurodan oluşan döviz sepetinin değeri de 2.60 düzeyine yaklaştı.

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