Babacan: 2014 yılı için büyüme hedefi yüzde 3,3'e, 2015 için ise yüzde 4'e çekildi

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Gelecek 10 yılda bu ülkelerin büyüme hızları geçmiş 10 dönemden daha düşük olacak. Bu ülkelerin arasında Türkiye de var" dedi. Babacan, ekonomide büyüme beklentisini düşürdüklerini belirterek, "yüzde 4 olarak belirlenen büyüme hedefini bu yıl yüzde 3.3'e 2015 için yüzde 5 olarak belirlenen hedefi de yüzde 4'e revize ettiklerini" söyledi.

Babacan, 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Ekonomik Programı (OVP) açıkladı.

Babacan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

- Son dönemde gelişmekte olan ekonomilerin büyüme hızında yavaşlama var.

- 2011'de başlayan bu trend sürüyor ve ek bir toparlanma olmayacak

- Gelecek 10 yılda bu ülkelerin büyüme hızları geçmiş 10 dönemden daha düşük olacak

- Bu ülkelerin arasında Türkiye de var

- IMF'nın son açıkladığı rakamlara göre dünya ticareti 2014 yılında yüzde 3.8 büyüyebilecek, 2015'te ise yüzde 3.5'te kalacak.

- Ticaretteki büyümeler aşağı doğru revize edildi.

- Önümüzdeki dönemde Fed'in daha kısıtlayıcı para politikaları uyguluyacağını beklemek normal. Gelecek yıldan itibaremn de bir faiz artış süreci başlayacak

- Avrupa merkez bankası ise tam tersine genişleyici politikalara devam ediyor. Daha da gevşetici yönde para politikaları yapma konusundaki iradelerini ortaya koydu.

- Avrupa'nın performansı bizim ihracatımız için belirleyici rol oynuyor.

- Avrupa'nın politikaları Türkiye için olmulu, Fed'in politikaları ise olumsuz olacak. Hangisinin daha baskın olacağını ise 2015'te göreceğiz.

- Yeni orta vadeli programa gelirsek. Geen sene cari açık ilk sıradaydı bu sene ise enflasyonla mücadele ilk sırada. Cari açık ise hemen ikinci sırada yer alıyor.

- Üçüncüsü de yapısal reformlar. Bunlara hız vererek Türkiye2nin potansiyel büyümesini artırmak.

- Temel politikalar... Öncelikle maliye politikasında sıkı duruş sürecek.

- Makroekonomik sitikrarı güçlendirmek ve car açığı sürdürülebilir kılmakm için yaısal reformlar devam edecek.

Büyüme tahminleri düşürüldü

- 2014'te büyümeyi yüzde 3.3 olarak bekliyoruz. 2013'te yüzde 4.1 idi, büyüme.

- 2015 için büyüme hedefi yüzde 4. 2016 ve 2017 için yüzde 5

- Bu yılın büyümesi daha dengeli bir büyüme geçen yıla göre. İç tüketimle dış talebin beraberce birbirini desteklediği bir tablo var ortada.

- Büyüme bu yıl için yüzde 4, önümüzdeki yıl için ise yüzde 5 olarak bekleniyordu.

Cari açık düşüyor

- Cari açığın milli gelire oranı bu yıl yüzde 5.7 olacak. Beklentilerin 0.7 puan altında.

- Cari açığı 2017'deki program sonunda yüzde 5.2 ile tamamlamayı düşünüyoruz.

- Bu yıl yurtiçi tasarruflarımızın yüzde 14.9'a çıkmasını bekliyoruz. Geçen yıla gçre 1.5 puanlık bir artış var.

Enflasyon ve işsizlik tahminleri

- 2014 sonunda enflayonun yüzde 9.4 olarak bekliyoruz. Gelecek yıl için yüzde 6,3'e düşeceğini öngörüyoruz, 2016 ve 2017 için ise yüzde 5'lik enflasyon hedeflerimizi koruyoruz.

- İşsizlik oranı tahminimiz ise yüzde 9.5

- 2014 yılı bütçe dengesi 2014 yılında beklenenden iyi olacak.

- 2017 itibariyle neredeyse denk bütçeye varan bir rakam öngörüyoruz.

- 2015'te 46 milyar dolar 2016'da 49.2 milyar dolar 2017'de ise 50.7 milyar dolar cari açık öngörülüyor

2017'de kişi başı milli gelir 12 bin 229 dolar

- Orta Vadeli Program'da kişi başına düşen milli gelirin yıl sonunda 10 bin 537 dolar, 2017 yılı sonunda ise 12 bin 229 dolar olması öngörüldü.

Dönüşüm programları

Babacan’ın açıkladığı OVP’de belirtilen "Onuncu Kalkınma Planı Dönüşüm Programları" da şöyle sıralandı:

1. Üretimde Verimliliğin Artırılması

2. İthalat Olan Bağımlılığın Azaltılması

3. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi

4. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi

5. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi

6. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması

7. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi

8. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi

9. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması

10. İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme

11. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme

12. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim

13. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi

14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi

15. Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi

16. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm

17. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi

18. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm

19. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme

20. Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi

21. sağlıklı yaşam ve Hareketlilik

22. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması

23. Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

24. Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm

25. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi