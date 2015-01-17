'Bornozla fotoğrafı olan kişi hangi beyliği temsil ediyor' diyen dekan istifa etti

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Herken, sosyal medyada yayımladığı ve daha sonra kaldırdığı paylaşımına ilişkin değerlendirme ve tepkiler nedeniyle dekanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Herken, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya paylaşımının kastının dışında değerlendirildiğini belirterek, "Düşünce dünyamın yazılı ve görsel medyada yansımalarına bakıldığında milletimizin tarihine, manevi değerlerine ve T.C. Devleti'nin temsil noktasında bulunan Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret, aşağılama veya istihza içeren tek bir beyanım olmamıştır, gösterilemez" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hasan Herken, görev süresince PAÜ'de tıp eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik bir çok yeniliğe imza attıklarını, bu çalışmalarının ve yaptıkları ilklerin yerine bir sosyal medya paylaşımıyla anılmaktan üzüntü duyduğunu belirtti.

Prof. Dr. Herken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Düşünce dünyamın yazılı ve görsel medyada yansımalarına bakıldığında milletimizin tarihine, manevi değerlerine ve T.C. Devleti'nin temsil noktasında bulunan Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret, aşağılama veya istihza içeren tek bir beyanım olmamıştır, gösterilemez. Bu tweeti paylaşırken amacım medyaya yansıtılmaya çalışıldığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil eden Cumhurbaşkanımızın makamını itibarsızlaştırmak olmadığı gibi mensubu olmaktan gurur duyduğumuzun milletimiz ve şanlı tarihimizle de alay etmek değildir."

Paylaştığı tweetin PAÜ'de rektör seçimlerini etkilemeye yönelik malzeme yapıldığını savunan Herken, açıklamasını "Sorumluluk gereği şahsım üzerinden üniversitemizin hedef gösterilmemesi ve başka gayelere hizmet etmemesi adına dekanlık görevinden ayrılıyorum. Çalışmalarıma psikiyatri kliniği öğretim üyesi olarak devam edeceğim" ifadeleriyle tamamladı.