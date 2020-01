Bornova'dan anlamlı 'heykel'

İZMİR, (DHA)- BORNOVA Belediyesi, Anadolu\'da futbolun ilk oynandığı noktaya futbolcu heykeli dikti. Belediye Başkanı Olgun Atila, dönemin futbolcularını temsil eden 2.70 boyundaki heykelin açılışını İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yöneticileri, kulüp temsilcileri, sporcular, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla birlikte yaptı.

Bornova Orduevi ve Yavuz Selim İlkokulu\'nun karşısında, 159 sokak ile 162 sokağın kesişimine dikilen heykelin açılış töreninde Bornova\'nın bir spor kenti olduğunu belirten Olgun Atila, \"Bizler 10 yıl sonra A Milli Takımımız\'da Bornova\'dan 5 oyuncu gördüğümüzde hedefimize ulaşmış olacağız\" diye konuştu.

Heykeltraşlar Neda İsmail Ata ile Can Aktaş\'a eserleri için teşekkür eden Atila, \"Spordaki hedeflerimiz için Atamız\'ın izinde daha çok çalışmalıyız ve bunu sporun tüm dallarında yapmalıyız. Unutmayalım ki spor ve sanatla uğraşan insanlar hiç bir zaman kötü alışkanlıklar edinmez. Biz bunun farkındayız ve bilincindeyiz\" dedi. Atila, ilçede farklı mesajlar veren heykellerin yenilerini de yaptırmayı sürdüreceklerini söyledi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İzmir Şubesi Başkanı Dr. Şaban Acarbay ise Bornova Belediyesi\'nin spor kenti Bornova\'da tarihi bir olayı yaşama geçirdiğini söyledi. Acarbay, \"Bu gibi eserler geçmişe duyulan saygının, vefanın, insanın olmanın göstergesidir\" dedi.

BAŞKANLIK KUPASI ÖDÜL TÖRENİ

Futbolcu heykelinin açılış töreninde ayrıca her yıl geneleksel olarak düzenlenen ve bu yıl geride bıraktığımız ağustos ayında hizmete açılan Bahri Altıntabak Naldöken Semt Sahası\'nda gerçekleştirilen Başkanlık Kupası\'nın ödül töreni de yapıldı. U15 Yaş Kategorisi\'nin şampiyonu Çamdibispor, ikincisi Bornova Gençlik ve üçüncüsü Ülküspor ile U17 şampiyonu Çamdibi Altınok, ikinci Çamdibi Gençlerbirliği ve üçüncü olan İzmirgücü takımlarının kupalarını Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, CHP Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, Türkiye Futbol Federasyonu İl Temsilcisi Kadir Akbulut ile Bornova Halk Eğitim Müdürü Ercan Arık verdi.

1800\'LÜ YILLARA DAYANAN TARİH

1970 yılında yayımlanan Tercüman Spor Ansiklopedisi\'ne göre Türkiye\'nin futbolla ilk tanıştığı yer 1877 yılında Bornova\'da bugün Subay Orduevi olarak kullanılan, Yavuz Selim Ortaokulu\'nun karşısındaki apartmanların bulunduğu yerdeki çayırlık alan. Bu bilginin doğruluğu Türkiye Futbol Federasyonu\'nun resmi sitesindeki tarihçe sayfasında yer alan, \"Ülkemizde futbolun ilk olarak 19\'uncu yüzyılın son çeyreğinde oynanmaya başladığı bilinmektedir. Osmanlı döneminde Selanik\'te yakılan ilk ateş, zamanla Bornova çayırlarına kadar yayılmıştır\" ifadeleriyle de tescillendi.

İzmir\'de ikamet eden La Fontaine ailesi, kentteki diğer İngiliz ailelerinin de katılımıyla 1894 yılında \"Bournabat Football and Rugby Club\" adıyla bir futbol ve rugby kulübü kurdular ve bu tarihten itibaren faaliyetlerini belirli bir organizasyon ve disiplin içerisinde kulüp çatısı altında yürüttüler. Bournabat Football, Türkiye\'de resmi nizamnamesi ve tüzüğü ile oluşmuş ilk futbol takımıydı. 19\'uncu yüzyılın sonlarına kadar İzmir\'in zengin Levanten ailelerinin tekelinde olan futbol, daha sonra Bornova\'daki Rum nüfusun da ilgisini çekti ve Rum takımları olan Panionios, Apollon ve Pelops ile Ermeni takımları Apetyan ve Vartanyan\'ın katılımıyla geniş halk yığınlarına ulaştı.

