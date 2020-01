Bornova'daki parka Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt'un adı verildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin Bornova Rafet Paşa Mahallesi\'nde yaptığı ve Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt\'un adı verilen park, törenle hizmeti açıldı.

Şehit Üsteğmen\'in eşi Hadan Bozkurt, eşinin cüzdanında taşıdığı Mithat Cemal Kuntay\'ın şiirindeki, \"Bayrakları bayrak yapan kandır, toprak eğer üstünde ölen varsa vatandır\" mısrasını okudu. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da \"Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti asırlardan beri bağımsız özgür yaşıyorsa bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi’nde 5 bin 916 metrekarelik alanda yapımını tamamladığı Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt Parkı’nı törenle açtı. Törene; parka adı verilen, 14 Şubat 1985 doğumlu, 18 Ağustos 2016 tarihinde Bitlis\'te bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt’un annesi Sema Bozkurt, eşi Handan Bozkurt, 5 ve 6 yaşındaki çocukları Cihangir ve Buğrahan\'ın yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP\'li Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, CHP\'li Çiğli Belediye Başkanı Hasan Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Foça Komando Tugay Komutanı Tuğgeranal Turgay Aras, Bornova Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ve şehidin silah arkadaşları katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu törende yaptığı konuşmada, Şehit Toprak\'ın isminin, evinin yakınındaki bu parkta yaşacağını söyledi. Kocaoğlu, şöyle dedi:

\"Şehit olmak, ülke, bayrak ve vatan için hayatını kaybetmek ulvi, yücü inanç, irade ve cesarettir. Tüm şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorumn. Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti asırlardan beri bağımsız, özgür yaşıyorsa bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Biz onların sayesinde bugün bu görevleri yürütüyoruz. Onlar bizim dayanağımız, temel direğimiz. Onlar yoksa hepimiz hiçiz. Ben Ortadoğu\'da, bölgemizdeki durumun bir an evvel hallolması için, barışın biran önce gelmesini önemli ve acil görüyorum. IŞİD yıllarca can aldı; kadınları, gençleri öldürdü işkence etti. Ayağa kalkıldı, bir ayda o bölgeden atıldı. Peki 7-8 sene neden bu işkence sürdü? Bunu düşünmeliyiz. Aynı şekilde ülke ve bölgemizdeki terörde mutlaka dünyayı yönetenlerin çıkar ilişkilerine alet olan insanların sonucudur. Şiddet ve lanetle bunları kınıyoruz. 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandışı olarak özgür, eşit haklardan yararlanarak, dünyanın en gözül coğrafyadayız. Ama güzelin, birlik ve beraberliğin düşmanı da çok oluyor. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti\'ni ilelebet yaşatacak olan birbirimize olan tutkunluğumuz ve tabii ki şehitlerimiz. Esir yaşamamış bir ulusun esir yaşamasını düşünmek bile aklın alamayacağı bir durumdur. Şehidimiz bizim için kutsaldır. Her zaman her koşulda ailesinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet bağımsız yaşayacaktır. Şehidimizin ülke bağımsızlığına büyük katkısı olmuştur.\"

Şehit Üsteğmen Ömer Bozkurt\'un eşi Handan Bozkurt yaptığı konuşmada bugünün kendisi için onurlu bir gün olduğunu söyledi. Bozkurt, \"Eşim hayatanı vatan için veren kahramanlardan biridir. Eşimin adının bu parka verilmesinden dolayı teşekkür ederim. Eşimin cüzdanında taşıdığı şiirin bir bölümünü paylaşmak istiyorum. Şehit olduğunda tabutunun başında okumuştum. Şimdi de burada okumak istiyorum. Bayrakları bayrak yapan kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır\" dedi. Bu sözler üzerine töreni izleyen Bornovalıları \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganı attı.

Törende konuşan Bornova Kaymakamı Mustafa Gündoğan, aziz vatanı kanlarıyla sulayan şehitleri rahmet ve minnetle anladıklarını, emanetlerine sahip çıkmanın ise hem kanuni hem vicdani olarak başlıca görevleri olduğunu söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da şehidin adının verildiği parkın çevre sakinlerince, özellikle kadınlar tarafından şehide yakışır bir şekilde korunmasını diledi. Törende yapılan konuşmalar sırasında şehit Ömer Bozkurt\'un oğulları zaman zaman konuşmacıların yanında oyuncaklarıyla oynadı. Şehidin annesi Same Bozkurt ve eşi Handan Bozkurt, duygusal anlar yaşadı, zaman zaman elele tutuştu.

Konuşmaların ardından parkın girişinde, üzerinde \'Şehit Ömer Bozkurt Parkı\' yazılı tabela açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından projesi hazırlanan ve uygulanan yeni semt parkının içerisinde 3 bin 16 metrekare yeşil alanın dışında, 597 metrekarelik bir çocuk oyun alanı, 143 metrekarelik bir kondisyon alanı, bir basketbol sahası, 102 metrekarelik kuru havuz yüzeyi ve parkı çevreleyen 225 metre uzunluğunda tartan pist yeraldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun alanının üzerini gölgeleme amacıyla 300 metrekarelik bir alanı \'estetik görünümlü asma germe örtü\' sistemiyle kapattı. Parka; çınar, jakaranda, ıhlamur, manolya, çınar yapraklı dut, mavi servi, sığla, süs elması ve palmiye türlerinden oluşan 238 adet ağaç, kurtbağrı, eskolonya ve gül türlerinden oluşan 5 bin 500 adet çalı ve 5 bin 845 adet mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Park mahalle genelinin dinlenme, oyun ve spor gereksinimlerini karşılamak hedefiyle oluşturuldu.



