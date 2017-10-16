Bornova Yeşilovaspor'dan maç sonu çıkan olaylara tepki

İZMİR, (DHA)- SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 9\'uncu Grup\'ta dün Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Bornova Yeşilovaspor\'da maç sonunda çıkan olaylara tepki var.

Genel Kaptan Alphan Acarbay, Ayvalıkgücü oyuncusu Samet\'in oyundan çıktıktan sonra soyunma odalarının bulunduğu bölümden kalecileri Gökhan\'a küfretmesiyle sürtüşme yaşandığını iddia etti. Bitiş düdüğünün ardından tüm Ayvalık ekibinin kendilerine saldırdığını ileri süren Acarbay, \"Futbolcumuz İsmail Dinler\'e 7-8 kişi saldırdı. 70 yaşındaki malzemecimizi yerlerde sürüklediler. Ayvalık taraftarı maç boyunca küfretti, sahaya taş attı. Biber gazıyla bir taraftarımız bayıldı. Kazansaydık olaylar çok büyürdü\" dedi. İki takım oyuncuları Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı\'nda oynanan maç sonunda birbirine girmiş, tribünlerin de karıştığı kavgayı emniyet güçlükle yatıştırmıştı.

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