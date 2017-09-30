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Bornova Belediyesi'nden kahve servisi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- BORNOVA Belediyesi, Dünya Kahve Günü nedeniyle Küçükpark Meydanı'nda İzmirlilere kahve servisi yaptı

30 Eylül 2017 14:21

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- BORNOVA Belediyesi, Dünya Kahve Günü nedeniyle Küçükpark Meydanı\'nda İzmirlilere kahve servisi yaptı. Gerçekleştirilen DJ performansına danslarıyla eşlik edenler eğlendi, hem de kahvelerini yudumladı.
Bornova Belediyesi, 29 Eylül Dünya Kahve Günü nedeniyle, Bornova\'daki Küçükpark Meydanı\'nda vatandaşlara ücretsiz kahve servisi yaptı. Bornova Belediyesi bünyesinde kurs gören baristalar tarafından hazırlanan ve üzerinde Sabahattin Ali, Orhan Veli Kanık, Özdemir Asaf gibi tanınmış isimlerin şiirlerinden dizeler olan bardaklarla servis edilen kahvelerini yudumlayanlar, DJ performansıyla da dakikalarca dans etti. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Bornova\'da düzenlenen etkinliğe, gençlerin yanı sıra aileler de katılarak kahvelerini içti.
Organizasyon için Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla\'ya teşekkür eden DJ\'ye vatandaşlar da alkışlarıyla eşlik etti. İzmirliler, neşeli anlarını selfie çekerek ölümsüzleştirdi. Yaklaşık 1500 bardak kahvenin dağıtıldığı etkinlik, İzmir Marşı\'nın söylenmesiyle son buldu.

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