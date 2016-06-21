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Bornova Belediyesi çalışanları toplu sözleşme imzaladı

Sözleşmeyle birlikte ücretler yüzde 13 arttı

21 Haziran 2016 18:34

İzmir'de, Bornova Belediyesi'nde çalışan 197 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, yüzde 13'lük artışla en düşük işçi ücreti 4 bin 412 lira, en yüksek işçi ücreti ise 4 bin 985 lira oldu.

Doğan haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bornova Belediyesi'ndeki toplu iş sözleşmesi imza törenine, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Belediye İş 6 No’lu Şube Başkanı Buket Mertoğlu Gürpınar, şube yöneticileri ve belediye bürokratları katıldı.

 

En düşük işçi ücreti 4 bin 412 liraya

 

197 kadrolu işçi için iki yıl geçerli olacak sözleşmeye, Atila ve Gürpınar imza attı. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre, ücretlerde ortalama yüzde 14, sosyal haklarda ise yüzde 18 artış oldu. En düşük işçi ücreti 4 bin 412 liraya, en yüksek işçi ücreti ise 4 bin 985 liraya yükseldi. Sözleşmede giyim, erzak, eğitim ve engelli yardımları ile ikramiyeler de yer aldı.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, imzalanan sözleşmenin tüm Bornova, Belediye ve çalışanlar için hayırlı, uğurlu olmasını diledi. Atila, "İş barışına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle de çalışanlarımız arasında dengeyi her zaman gözettik. Amacımız personelimizin tamamına en iyi imkanları sunarak, kente en iyi şekilde hizmet etmelerini sağlamak" diye konuştu.

Belediye - İş 6 Nolu Şube Başkanı Buket Mertoğlu Gürpınar ise imzaladıkları sözleşmenin beklentilerini karşıladığını belirterek, Başkan Olgun Atila'ya teşekkür etti. Gürpınar, emekçi arkadaşlarının her zaman olduğu gibi evleri olan Bornova'ya en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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İzmirBornova belediyesitoplu sözleşme

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