-BORNOVA BELEDİYESİ: 97 - OLİN EDİRNE: 95 İZMİR (A.A) - 13.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Bornova Belediyesi, normal süresi 71-71, 1. uzatma bölümü 82-82 biten karşılaşmada, Olin Edirne'yi 2. uzatma sonunda 97-95 yendi. Karşılaşmanın başında Roll'ün 3 sayılık basketleriyle etkili olan Bornova Belediyesi, 3 dakikaya 15-10 önde girdi. İki ekibin de sayı üretmekte zorlandığı kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, Francis'in basketiyle periyodu 17-10 üstün tamamladı. İkinci periyotta Francis'in basketiyle 9 sayılık farka (19-10) ulaşan ev sahibi ekip karşısında toparlanan Olin Edirne, 15. dakika içinde 22-21 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümünde Bornova Belediyesi, devreyi 37-35 önde bitirdi. Üçüncü periyoda Smith'in üst üste bulduğu sayılarla başlayan Bornova Belediyesi, 23. dakika içinde Ümit'in basketiyle 9 sayılık farka ulaştı: 44-35. Ancak rakibi karşısında 2 dakika 18 saniyelik periyotta 9-0'lık bir seri yakalayan Olin Edirne, beraberliği yakaladı: 44-44. Bornova Belediyesi, son dakikasına 48-44 önde girdiği 3. periyodu 51-46 üstün tamamladı. Büyük çekişme içinde geçen son periyotta iki takım da zaman zaman üstünlüğü ele geçirdi. Müsabakanın son 4 dakika 36 saniyesine Olin Edirne'nin 64-58 üstünlüğüyle girilirken, tekrar öne geçen Bornova Belediyesi, son 2 dakika 13 saniyeye 67-66 üstün girdi. Son dakikasına 69-69 beraberlikle girilen müsabakada Olin Edirne, Seibutis ile son hücumdan yararlanamayınca karşılaşmanın normal süresi 71-71 berabere tamamlandı. Uzatma bölümüne daha etkili başlayan konuk ekip, bitime 1 dakika 45 saniye kala 8 sayılık (80-72) farka ulaşmasına rağmen Roll'le üst üste sayılar bulan Bornova Belediyesi, bitime 21 saniye kala beraberliği yakaladı: 82-82. Olin Edirne, son hücumda Seibutis'le 3 sayılık atıştan faydalamayınca 1. uzatma da 82-82 tamamlandı. 2. uzatma periyodunun son 3 dakikasına 88-87 üstün giren Olin Edirne karşısında Smith ve Roll ile sayılar bulan Bornova Belediyesi, son dakikaya 92-88 önde girdi. Bornova Belediyesi, karşılaşmadan 97-95 galip ayrıldı. Salon: Halkapınar Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, Alper Özgök xxx, Yücel Çilingir xxx Bornova Belediyesi: Francis xxx 11, Ümit xxx 10, Roll xxx 23, Smith xxx 23, Soner xxx 16, Serdar x, Umutcan x, Nagys xx 2, Murat xxx 12, Pertev x Olin Edirne: Can xxx 21, Seibutis xxx 29, Samardjiski xxx 17, Doliboa xx 11, Ömer xx, Erdal x 6, Ginevicius x 3, Caner x 3, Reha xx 5, Davud x 1. periyot: 17-10 Devre: 37-35 (Bornova Belediyesi lehine) 3. periyot: 51-46 Normal süre: 71-71 1. Uzatma: 82-82 5 faulle çıkan: 37.17 Erdal (Olin Edirne)