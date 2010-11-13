T24 LogoT24 Logo
Spor

BORNOVA BELEDİYESİ: 97

13 Kasım 2010 20:31

-BORNOVA BELEDİYESİ: 97 - OLİN EDİRNE: 95 İZMİR (A.A) - 13.11.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde Bornova Belediyesi, normal süresi 71-71, 1. uzatma bölümü 82-82 biten karşılaşmada, Olin Edirne'yi 2. uzatma sonunda 97-95 yendi. Karşılaşmanın başında Roll'ün 3 sayılık basketleriyle etkili olan Bornova Belediyesi, 3 dakikaya 15-10 önde girdi. İki ekibin de sayı üretmekte zorlandığı kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, Francis'in basketiyle periyodu 17-10 üstün tamamladı. İkinci periyotta Francis'in basketiyle 9 sayılık farka (19-10) ulaşan ev sahibi ekip karşısında toparlanan Olin Edirne, 15. dakika içinde 22-21 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümünde Bornova Belediyesi, devreyi 37-35 önde bitirdi. Üçüncü periyoda Smith'in üst üste bulduğu sayılarla başlayan Bornova Belediyesi, 23. dakika içinde Ümit'in basketiyle 9 sayılık farka ulaştı: 44-35. Ancak rakibi karşısında 2 dakika 18 saniyelik periyotta 9-0'lık bir seri yakalayan Olin Edirne, beraberliği yakaladı: 44-44. Bornova Belediyesi, son dakikasına 48-44 önde girdiği 3. periyodu 51-46 üstün tamamladı. Büyük çekişme içinde geçen son periyotta iki takım da zaman zaman üstünlüğü ele geçirdi. Müsabakanın son 4 dakika 36 saniyesine Olin Edirne'nin 64-58 üstünlüğüyle girilirken, tekrar öne geçen Bornova Belediyesi, son 2 dakika 13 saniyeye 67-66 üstün girdi. Son dakikasına 69-69 beraberlikle girilen müsabakada Olin Edirne, Seibutis ile son hücumdan yararlanamayınca karşılaşmanın normal süresi 71-71 berabere tamamlandı. Uzatma bölümüne daha etkili başlayan konuk ekip, bitime 1 dakika 45 saniye kala 8 sayılık (80-72) farka ulaşmasına rağmen Roll'le üst üste sayılar bulan Bornova Belediyesi, bitime 21 saniye kala beraberliği yakaladı: 82-82. Olin Edirne, son hücumda Seibutis'le 3 sayılık atıştan faydalamayınca 1. uzatma da 82-82 tamamlandı. 2. uzatma periyodunun son 3 dakikasına 88-87 üstün giren Olin Edirne karşısında Smith ve Roll ile sayılar bulan Bornova Belediyesi, son dakikaya 92-88 önde girdi. Bornova Belediyesi, karşılaşmadan 97-95 galip ayrıldı. Salon: Halkapınar Hakemler: Emin Moğulkoç xxx, Alper Özgök xxx, Yücel Çilingir xxx Bornova Belediyesi: Francis xxx 11, Ümit xxx 10, Roll xxx 23, Smith xxx 23, Soner xxx 16, Serdar x, Umutcan x, Nagys xx 2, Murat xxx 12, Pertev x Olin Edirne: Can xxx 21, Seibutis xxx 29, Samardjiski xxx 17, Doliboa xx 11, Ömer xx, Erdal x 6, Ginevicius x 3, Caner x 3, Reha xx 5, Davud x 1. periyot: 17-10 Devre: 37-35 (Bornova Belediyesi lehine) 3. periyot: 51-46 Normal süre: 71-71 1. Uzatma: 82-82 5 faulle çıkan: 37.17 Erdal (Olin Edirne)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24