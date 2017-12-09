Bornova Beckerspor-Yakın Doğu Üniversitesi: 37-93

İZMİR, (DHA)

SALON: Bornova Atatürk

HAKEMLER: Seyhan Topaloğlu (xx), Halil Erkoç (xx), Ahmet Tunca Evcil (xx)

BORNOVA BECKERSPOR: Duygu (xx) 8, Lubcke (x) 6, Şebnem (x) 5, Özge (xx) 8, Molnar (xx) 6, Sümeyye (x) 3, Serenay (x), Gizem (x) 1

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Bahar (xxx) 10, Olcay (xxx) 10, Eldebrink (xxx) 10, Lavender (xxx) 16, Mc Bride (xx) 8, Cansu (xx) 6, Gökçe (xxx) 10, Emine (x) 2, Gruda (xxx) 21

1. PERİYOT: 16-21

İLK YARI: 21-54

3. PERİYOT: 32-70

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nde ilk sezonunu geçiren Bornova Beckerspor, lider Yakın Doğu Üniversitesi\'ne de evinde farklı mağlup oldu: 37-93.

Bornova Atatürk Spor Salonu\'nda oynanan maçın ilk periyodu 16-21, ilk yarısı 21-54, üçüncü periyodu da 32-70 sonuçlandı. Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki Becker, bu skorla üst üste 9. yenilgisini aldı. Yakın Doğu, 9 maçta 8 galibiyete ulaştı.