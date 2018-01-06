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Spor

Bornova Beckerspor-Samsun Canik Belediyespor: 69-145

  İZMİR, (DHA) SALON: Bornova Atatürk HAKEMLER: Fatih Güler (xx), Seda Esen (xx), Mehmet Hikmet Fen (xx) BORNOVA BECKERSPOR: Şebnem (x) 5, Sümeyya (xxx) 12, Gizem (xx) 7, Lubcke (xxx) 20, Mürrüvvet (x) 2, Molnar (xxx) 13, Ece Deniz (x) 6, Lara (x) 2, Gö

06 Ocak 2018 18:00

 

İZMİR, (DHA)

SALON: Bornova Atatürk
HAKEMLER: Fatih Güler (xx), Seda Esen (xx), Mehmet Hikmet Fen (xx)
BORNOVA BECKERSPOR: Şebnem (x) 5, Sümeyya (xxx) 12, Gizem (xx) 7, Lubcke (xxx) 20, Mürrüvvet (x) 2, Molnar (xxx) 13, Ece Deniz (x) 6, Lara (x) 2, Göksu (x) 2, Şule Sena (x)
SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Duygu (xx) 9, Gizem (xx) 8, White (xxx) 25, Warley (xxx) 30, Murph (xxxx) 50, Ayşe Pelin (xx) 7, Ceren (x), Yasemin (xx) 7, Putnina (xx) 9
1. PERİYOT: 21-38
İLK YARI: 37-73
3. PERİYOT: 47-101

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nde geçen hafta Çukurova Basket\'e deplasmanda 104 sayı farkla, 145-41 yenilerek tarihi bir skor alan Bornova Beckerspor, evinde Samsun Canik Belediyespor\'a da 76 sayı farkla mağlup oldu. Bornova Atatürk Spor Salonu\'ndaki mücadelenin ilk periyodu 21-38, ilk yarısı 37-73, üçüncü periyodu ise 47-101 sonuçlandı. Konuk ekipte Murph, 50 sayıyla rekora imza attı. Ligdeki ilk sezonunda üst üste tarihi hezimetler yaşayan Beckerspor, oynadığı 13 maçı da kaybederek devreyi son sırada tamamladı.

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