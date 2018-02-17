Bornova Beckerspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 64-104

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: Bornova Atatürk

HAKEMLER: Uğur Özen (xx), Murat Tunç (xx), Furkan Ozan Çöven (xx)

BORNOVA BECKERSPOR: Sümeyya (xxx) 11, Şebnem (x), Lubcke (xxx) 18, Molnar (x) 4, Mc Laren (xxx) 17, Lara (xx) 6, Göksu (x), Selen (x), Gizem (xx) 6, Sude (x) 2

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena (xx) 8, Dürdane Gülşah (xx) 6, Gajic (xxx) 17, Hartley (xxx) 16, Putnina (xxx) 16, Aysun (xx) 9, Betül (x) 4, Deniz (xx) 7, Gülşah (x) 2, Melike Tuğba (xx) 4, Cado (xxx) 15

1\'İNCİ PERİYOT: 12-26

DEVRE: 29-51

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 45-81

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nde oynadığı tüm maçlardan mağlubiyetle ayrılarak son sıraya demir atan Bornova Beckerspor, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor\'a da direnemedi: 64-104. Bornova Atatürk Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyotu 12-26, ilk yarısı 29-51, üçüncü periyodu da 45-81 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekipte Gajic 17, Putnina ve Hartley 16\'şar sayıyla oynadı. Daha önce 3 Şubat\'ta OGM Ormanspor\'la oynaması gereken deplasman maçına çıkmadığı için 20-0 hükmen mağlup ilan edilen ve ligden çekilmesi tartışılan Becker, bu karşılaşmada parkedeki yerine aldı. İzmir ekibi, 18\'inci haftayı da galibiyetsiz son sırada kapattı.

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