T24 LogoT24 Logo
Spor

Bornova Beckerspor, ligden ihraç edildi

İZMİR, (DHA) BİLYONER

14 Mart 2018 17:51

İZMİR, (DHA)

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde bu sezon 2 deplasman maçına çıkmayıp hükmen mağlup ilan edilen Bornova Beckerspor, ligden ihraç edildi.
Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, konuyla ilgili açıklamasında, \"2017-2018 sezonunda 03.02.2018 tarihinde OGM Orman Gençlik Spor Kulübü ve 03.03.2018 tarihinde Adana ASKİ Spor Kulübü ile oynanması gereken müsabakalarında mazeretsiz bir şekilde sahaya çıkmadığından Disiplin Talimatı\'nın 28. Maddesine göre hükmen mağlubiyetine karar verilen Bornova Becker Spor Kulübü, Basketbol Müsabaka Talimatı\'nın 23/2 hükmü gereği Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nden çıkarılmıştır\" ifadelerini kullandı.
Becker\'i Adana Aski deplasmanına çıkmadığı için geçen hafta ikinci kez hükmen yenik ilan edip 1 puanını silen Federasyon, karar verme sürecinde İzmir ekibinin İstanbul Üniversitesi ve Beşiktaş\'la oynaması gereken maçları ertelemişti. Sezon boyunca mali ve idari krizler yaşayan, geleceği belirsiz olan kulüpte ortada kalan oyuncuların durumu belirsiz.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİLYONERKadınlar Basketbol Süper LigiBornova BeckersporBasketbol Federasyonu Yönetim KuruluOGM Orman Gençlik Spor KulübüAdana ASKİ Spor KulübüDisiplin TalimatıMaddesineBornova Becker Spor Kulübü Basketbol Müsabaka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24