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Spor

Bornova Beckerspor-Botaş: 51-98

İZMİR, (DHA)- BİLYONER

23 Aralık 2017 18:04

İZMİR, (DHA)- BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Bornova Beckerspor, konuk ettiği Botaş\'a 98-51 yenilerek 11 hafta sonunda yine kazanamadı.
Bornova Atatürk Spor Salonu\'nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 22-14 önde tamamlarken, soyunma odasına da 53-26\'lık skor avantajıyla girdi. Hücum ve savunmada etkili olamayan Beckerspor, üçüncü çeyreği de 75-33 geride tamamladı. Final bölümünde farkı iyice açan Botaş, salondan 47 sayı farkla galip ayrılmasını bildi. Bornova Becker, bu sonuçla Antrenör Hakan Yiğit yönetiminde oynadığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu.

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