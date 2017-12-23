Bornova Beckerspor-Botaş: 51-98

İZMİR, (DHA)- BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Bornova Beckerspor, konuk ettiği Botaş\'a 98-51 yenilerek 11 hafta sonunda yine kazanamadı.

Bornova Atatürk Spor Salonu\'nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 22-14 önde tamamlarken, soyunma odasına da 53-26\'lık skor avantajıyla girdi. Hücum ve savunmada etkili olamayan Beckerspor, üçüncü çeyreği de 75-33 geride tamamladı. Final bölümünde farkı iyice açan Botaş, salondan 47 sayı farkla galip ayrılmasını bildi. Bornova Becker, bu sonuçla Antrenör Hakan Yiğit yönetiminde oynadığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu.