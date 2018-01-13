Bornova Beckerspor-Abdullah Gül Üniversitesi: 76-87

İZMİR, (DHA)

SALON: Bornova Atatürk

HAKEMLER: Ahmet Tunca Evcil (xx), Abdullah İlik (xx), Egemen Ercan (xx)

BORNOVA BECKERSPOR: Sümeyya (xx) 14, Ece Deniz (xx) 7, Şebnem (xx) 8, Lubcke (xxx) 16, Mc Laren (xxx) 21, Lara (x) 2, Molnar (xx) 8

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: İlknur (xx) 2, Melis (xx) 8, Marginean (xxx) 13, Miljkovic (xxx) 21, Tolo (xxxx) 24, Gizem (xxx) 9, Janset (xx), Ezgi (xxx) 6, Cansu (xxx) 4

1. PERİYOT: 32-21

İLK YARI: 46-44

3. PERİYOT: 59-73

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde son sırada yer alan Bornova Beckerspor, ikinci devrenin ilk haftasında konuk ettiği Abdullah Gül Üniversitesi\'ne (AGÜ) 87-76 yenilerek 14\'üncü maçında da galip gelemedi. Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmir ekibi ilk çeyreği 11 sayı farkla 32-21 önde tamamladı. Üstünlüğünü 2. periyotta da sürdüren Beckerspor soyunma odasına 46-44 avantajla girmeyi başardı. Ardından toparlanan Abdullah Gül Üniversitesi, hücumda oldukça etkili ataklar geliştirdi. Katı savunmasıyla da Beckerspor\'a fırsat tanımayan AGÜ, 3. periyodu 73-59 üstün bitirdi. Son çeyrekte yine oyunun kontrolünü elinde tutan Kayseri ekibi Bornova Atatürk Spor Salonu\'ndan galibiyetle ayrıldı.