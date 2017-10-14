Bornova Beckerspor - Galatasaray: 79 - 90

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SALON: Bornova Atatürk

HAKEMLER: Tekin Özübir (xx), Fazilet Gülter (xx), Yiğit Gönültaş (xx)

BORNOVA BECKERSPOR: Şaziye (xxx) 27 , Yeliz (xx) 10, Özge (x) 5, Emel (xx) 14, Fontenette (xx) 18, Şule (x), Şebnem (x), Serenay (x), Sümeyya (x) 5

GALATASARAY: Epoupa (xxx) 12, Özge (xx) 7, İrem Naz (xx) 6, Işıl (xx) 4, Dubljevic (xxx) 24, Yağmur (xx) 1, Quigley (xxx) 22, Gizem (xxx) 12, Merve (xx) 2, Grinsven (xx)

1.PERİYOT: 22-23

İLK YARI: 45-49

3.PERİYOT: 67-70

BEŞ FAUL: Özge (35.29) (Bornova Beckerspor)

BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi 2 .hafta mücadelesinde Bornova Beckerspor evinde Galatasaray\'a 90-79 mağlup oldu. Bu sonuçla Bornova Beckerspor üst üste ikinci yenilgisini alırken, Galatasaray 2\'de 2 yaptı.

Bornova Atatürk Spor Salonu\'nda oynanan maçın ilk periyodunu 23-22 önde tamamlayan Galatasaray, karşılıklı basketlerle geçilen ikinci çeyrek sonucunda soyunma odasına 4 sayı üstün girdi: 45-49. Üçüncü periyotta sarı-kırmızılılar farkı bir ara 11 sayıya kadar çıkarsa da ev sahibi ekip Şaziye ve Yeliz\'in sayılarıyla skor üreterek son bölüme 3 sayı geride girdi: 67-70. Final periyodunda Gizem ve Epoupa\'nın sayılarıyla üstünlük sağlayan Galatasaray, müsabakayı 11 sayı farkla kazandı: 79-90.