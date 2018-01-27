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Spor

Bornova Beckerspor - Fenerbahçe: 55-102

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SALON: Bornova Atatürk HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), Hüseyin Çelik (xx), İzel Deniz Pehlivan (xx) BORNOVA BECKERSPOR: Lara (x) 2, Şebnem (x) 4, Lubcke (xx) 10, Molnar (xxx) 21, Gizem (x) 4, Sümeyya (xxx) 10, Ece Deniz (x) 2, G

27 Ocak 2018 17:41

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SALON: Bornova Atatürk
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş (xx), Hüseyin Çelik (xx), İzel Deniz Pehlivan (xx)
BORNOVA BECKERSPOR: Lara (x) 2, Şebnem (x) 4, Lubcke (xx) 10, Molnar (xxx) 21, Gizem (x) 4, Sümeyya (xxx) 10, Ece Deniz (x) 2, Göksu (x), Şule Sena (x), Mürüvvet (x) 2
FENERBAHÇE: Ayşe (xx) 9, Plum (xxx) 23, Pelin Derya (xxx) 24, Tuğçe (xx) 9, Vaughn (x) 4, Esra (xxx) 15, Birsel (x), Melisa (xx) 7, Merve (xx) 5, Sottana (xx) 6
1. PERİYOT: 13-29
İLK YARI: 22-51
3. PERİYOT: 43-79

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Ligi\'nde galibiyetsiz son sıradaki Bornova Beckerspor, evinde güçlü rakibi Fenerbahçe\'ye direnemedi: 55-102.
Bornova Atatürk Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 13-29, ilk yarısı 22-51, üçüncü periyodu ise 43-79 sonuçlandı. Konuk sarı-lacivertli ekipte Pelin Derya 24, Plum 23 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Bu skorla Bornova Becker, üst üste 16. mağlubiyetini alırken Fenerbahçe 14 galibiyete ulaştı.

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