Borneo'da bir orangutan 130 kez vurularak öldürüldü

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Şubat (DHA) – Asya’daki Borneo adasının Endonezya’ya ait bölümünde erkek bir orangutan havalı tüfekle 130 kez vurularak ve birçok kez bıçaklanarak ve dövülerek öldürüldü.

ABC News’deki habere göre soyu tehlikede olan türde bir orangutan da geçtiğimiz ay vurularak öldürülmüştü.

Güvenlik güçlerinden yerel polis şefi Teddy Ristiawan büyük-maymunun Pazartesi günü hastaneye götürüldüğünde orangutanın hala hayatta olduğunu fakat Salı sabahı öldüğünü söyledi. Orangutan Koruma Merkezi’nden yapılan açıklamada orangutanın vücudunda 70’ten fazlası kafasında olmak üzere 130 havalı tüfek topu bulunduğunu, orangutanın vurulma sebebiyle kör olduğunu, keskin objelerle açılmış 17 açık yarasının olduğu ve göğsünde keskin olmayan bir cisimle alınmış darbeler olduğu belirtildi.

Çevreci websitesi Mongabay’ın haberine göre Ocak ayı ortasında bir orangutan daha kafası kesilmiş ve onlarca kez havalı tüfekle vurulmuş bir şekilde bulunmuştu.

Borneo’da ve Endonezya adası Sumatra’da orangutanların sayısı 1970’lerden bu yana hızla azalıyor ve her iki adadaki orangutan türleri de tehlikede olan türler olarak kabul ediliyor. Endonezya ve Malezya’da orangutanlar koruma altında türler fakat ormansızlaşma bu hayvanların habitatına ciddi zarar verdi ve orangutanların insanlarla karşılaşma ihtimalini yükseltti.