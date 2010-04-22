Borneo'da 3 yılda 120 yeni canlı türü keşfedildi

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Borneo adasının tropikal ormanlarında son üç yıl içinde aralarında akciğersiz kurbağa ve dünyanın en uzun böceğinin de bulunduğu 123 yeni tür keşfedildiğini açıkladı.

WWF yayımladığı açıklamada, yeni türlerin 2007'den beri Borneo'yu paylaşan Malezya, Endonezya ve Brunei Sultanlığının koruması altında bulunan ve "Borneo'nun Kalbi" adı verilen 220 bin kilometrekare yüzölçümündeki yoğun ormanlık alanda keşfedildiğini ve kayda geçirildiğini belirtti.

Ayda ortalama 3, son üç yılda 123 ve 15 yıldan bu yana 600 yeni tür keşfettiklerini kaydeden WWF'nin "Borneo'nun Kalbi" programının sorumlusu Adam Tomasek, yeni türlerin Borneo'daki biyoçeşitliliğin zenginliğini gösterdiğini ve kanser, AİDS gibi hastalıkları iyileştirmeye katkı sağlayabilecekleri umudu yarattığını kaydetti.

Borneo'nun Kalbi, dünyanın başka yerinde bulunmayan 10 ayrı tür primat, 350'den fazla kuş, 150 sürüngen ve amfibyen ile 10 bin civarında bitkiye ev sahipliği ediyor.

Yeni keşfedilen türler arasında 2008'de gün ışığına çıkarılan, akciğerleri bulunmayan ve derisiyle nefes alan düz kafalı 7 cm uzunluğundaki "Barbourula kalimantanensis" adlı kurbağa, aynı yıl keşfedilen, antenleri hariç 36 cm.lik boyuyla ince dal biçimindeki dünyanın en uzun böceği "Phobaeticus chani" dikkat çekiyor.

Yeni keşifler arasında, Kinabalu dağında bulunan ve dişisine doğurganlığını artırması için hormon enjekte eden "aşk okları" fırlatan kabuksuz sümüklüböcek de bulunuyor.

WWF ve bilim adamları, dünya palmiye yağı üretiminin yüzde 85'ini yapan Endonezya ve Malezya'ya bu bölgede madencilik, orman ürünleri ve palmiye yağı üretimini artırmamaları çağrısı yaparak, üç ülkeden Borneo'nun Kalbini ve buradaki eşsiz endemik türleri korumalarını istiyor. (aa)