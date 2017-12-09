T24 LogoT24 Logo
Dünya

Boris Johnson’dan İran öncesi açıklama

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran’a yapacağı ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, ziyaretini, Yemen'deki yıkıcı çatışmalara siyasi çözüm bulmak gibi pek çok önemli konuyu görüşmek için bir f

09 Aralık 2017 16:52

Mergim Özdamar / İstanbul, 9 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran’a yapacağı ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, ziyaretini, Yemen\'deki yıkıcı çatışmalara siyasi çözüm bulmak gibi pek çok önemli konuyu görüşmek için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi
İran’ın stratejik olarak önemli, fakat değişken ve istikrarsız bir bölgede İngiltere\'nin güvenlik ve refahıyla ilgili önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Johnson, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
“Yapacağım ilk ziyaret, Yemen\'deki yıkıcı çatışmalara siyasi bir çözüm bulma ve oradaki muazzam sıkıntıyı hafifletmek için daha büyük insani yardımlar sağlama dahil olmak üzere, bir dizi önemli konuda görüşmeler gerçekleştirmek için bir fırsat. Ayrıca, İran\'ın bölgedeki faaliyetleri ile ilgili endişelerimi netleştirirken İngiltere\'nin nükleer anlaşmaya verdiği desteği de altı çizmek isterim.” 
Boris Johnson İranlı-İngiliz gazeteci Nazanin Zaghari’nin serbest bırakılması ile ilgili olarak “İkili konsolosluk vakalarıyla ilgili ciddi endişelerimi vurgulayıp, insancıl gerekçeler nedeniyle serbest bırakılmaları için baskı yapacağım” dedi.
Konuşmanın farklılıkları yönetmenin ve mümkün olan yerlerde, zor koşullar altında bile, ilerleme kaydetmenin anahtarının olduğunu söyleyen Johnson, “yapıcı bir ziyaret için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimAralık DHABirleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris JohnsonYemenJohnsonAyrıcaNazanin ZagharininKonuşmanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24