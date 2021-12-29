Boris Johnson: Yoğun bakımdaki Covid hastalarının yüzde 90'ı hatırlatıcı doz olmayanlar

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı duyanları yüzde 90’ının hatırlatıcı doz aşısını yaptırmayanlardan oluştuğunu söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, bir aşı merkezini ziyaret eden Boris Johnson, insanların yeni yıl kutlamalarında havalandırma ve test gibi önlemleri alması gerektiğini söyledi.

Johnson “Bunu söylediğim için üzgünüm ancak hastanelerimizde yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastaların ağır bir çoğunluğu hatırlatıcı dozunu yaptırmayanlar. Doktorlarla konuştum, yoğun bakımdakilerin yüzde 90’ı olduğunu söylüyorlar.” dedi.

Johnson, aşı yaptırmayanların hastaneye yatma riskinin sekiz kat fazla odluğunu da söyledi.

Britanya’da günlük Covid vakaları dün 130 bini geçti.