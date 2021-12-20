Boris Johnson ve ekibinin tam kapanma sırasında şarap içip sosyalleştiği görüntüler çıktı

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın eşi ve Downing Sokağı ekibiyle 2020'nin mayıs ayında tam kapanma döneminde bahçede şarap içtiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Johnson ve ekibinin sosyalleşme fotoğrafı, geçen hafta ekibin 15 Mayıs 2020'de pizza, şarap etkinliği düzenlediğinin yalanlanması üzerine The Guardian'a gönderildi. Fotoğraf üzerine Boris Johnson'ın sözcüsü, ekibin öğleden sonra bahçede çalıştığını söyledi.

Fotoğraflarda 19 kişinin gruplar halinde teras ve etrafında bir araya geldiği görülüyor.

Britanya'da o dönem başka evler arası sosyalleşme açık alanda dahi 2 kişiyle sınırlıydı. İş yerlerinde ise yüz yüze toplantıların kesinle başka seçenek yoksa yapılması gerekiyordu.

İşçi Partisi'nden Angela Rayner, çıkan fotoğrafı "Britanya halkının suratına bir tokat" olarak yorumladı. Rayner "Hepimizin günde bir yürüyüş hakkı varken içmece ve partileme görüntüleri" dedi.