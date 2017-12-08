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Dünya

Boris Johnson Nazanin Zaghari için İran’a gidiyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson İranlı-İngiliz gazetecinin serbest bırakılması için bu hafta sonu Tahran'a gidecek

08 Aralık 2017 14:13

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson İranlı-İngiliz gazetecinin serbest bırakılması için bu hafta sonu Tahran\'a gidecek. Johnson’ın ayrıca İran asıllı Zaghari’nin özgürlüğe kavuşmasını sağlayacağı düşünülen ve  uzun süredir devam eden 400 milyon sterlinlik bir anlaşmazlığı da konuşması bekleniyor.
İran, 1970\'lerde Tahran tarafından sipariş edilen Chieftain tanklarının teslim edilmemesi nedeniyle tazminat talep ediyor. Tazminatın boyutu, uzun süren bir mahkemenin ardından büyük oranda halledilmişti. 
Dışişleri Bakanı’nın ziyareti öncesinde, bakanlığın yaptırımlar konusunun üstesinden nasıl geleceği üzerine aktif olarak tavsiyeler aradığı biliniyor.
Müzakerelere yakın kaynaklar, Washington Post muhabiri Jason Rezaian\'ın ABD Dışişleri Bakanlığı, 1981\'den bu yana dondurulmuş olan 400 milyon dolarlık ödeneği ödediğinde serbest bırakıldığına işaret etti.
Önümüzdeki haftaya kadar bir çözüm bulunacağı bilinmiyor, ancak İran Devrim Muhafız Komutanlığı aleyhinde uygulanmakta olan yaptırımları ihlal etmeyecek bir çözüm aranıyor.
Nazanin Zaghari 3 Nisan 2016\'da Tahran\'da tutuklanmış ve rejimi devirmek için plan yapmakla suçlanmıştı.

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