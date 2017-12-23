Boris Johnson, meçhul Asker Anıtını ziyaret etti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Aralık (DHA) – İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bırakarak Boris Nemtsov’u andı.

İngiliz Bakan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Moskova’da Meçhul Asker Anıtı’na saygılarımı sunmak ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Rus askerlerinin verdikleri kayıpları anmak büyük bir onurdur” ifadesini kullandı.

Johnson, Nemtsov’un öldürüldüğü Bolşoy Moskvoretskiy Köprüsü’nü ziyaret ettiği ve çiçek bıraktığı fotoğrafı hesabından paylaştı.

Johnson beş buçuk yıldır ilk kez Moskova’yı ziyaret ederkeni, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Johnson ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesini istediğini kaydetti.