Boris Johnson, Koronavirüs'e yakalandığında yaşadıklarını anlattı: İçinde bulunduğunuz durumu anlayamıyorsunuz

Britanya Başbakanı Boris Johnson, geçen yılın nisan ayında Koronavirüs'e yakalandığında yaşadıklarını anlattı. Yoğun bakımda tedavi gören Johnson, Koronavirüs'ün etkilerinden birinin de kişinin oksijen seviyesi düştüğünde bunu fark edemeyecek durumda olduğunu söyledi.

CBS kanalına konuşan Britanya Başbakanı Boris Johnson, geçen yılın nisan ayında Covid-19'a yakalanıp yoğun bakıma alındığında "Yaşamınızdan endişe ettiniz mi?" sorusuna yanıt verdi. "Böyle bir durum olmadı" diyen Johnson, bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Sanırım hastalığın özelliklerinden biri de bu. Hastalık sürerken içinde bulunduğunuz durumu anlayamıyorsunuz. Oksijen seviyelerini düşüyor ancak hasta kendi durumunu fark edemiyor"

Johnson'ın bahsettiği durum Koronavirüs'e yakalananlarda görülebiliyor. Bazı Koronavirüs hastaları oksijen seviyeleri düşmesine rağmen kendilerini iyi hissetse de durum bilinç kaybı ve ölüme kadar gidebiliyor.

Doktorlar, sağlıklı bir insanda oksijen doygunluğu seviyesinin en az yüzde 95 oranında olduğunu ancak bazı Covid-19 hastalarında bu seviyenin yüzde 80, 70 bandına düştüğünü söylüyor. Hastanın fark edemediği bu duruma "sessiz hipoksi" deniliyor.