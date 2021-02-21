Boris Johnson: Koronavirüs aşısını temmuz sonunda Britanya'daki tüm yetişkinler için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki tüm yetişkinlerin temmuz sonunda Koronavirüs aşısına erişebilmesini hedeflediklerini açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da Koronavirüs aşısı olan kişi sayısının 15 milyonu geçmesiyle normalleşme haritasını duyuran Başbakan Boris Johnson, 50 yaş üstüne Koronavirüs aşısını 15 Nisan itibariyle başlayacaklarını söyledi.

Johnson, "Şimdi hedefimiz temmuz sonuna kadar Koronavirüs aşısını tüm yetişkinler için erişilebilir kılmak" dedi.

Johnson normalleşmenin "dikkatli ve aşamalı" bir şekilde ilerleyeceğini ekledi.