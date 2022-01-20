Boris Johnson'ı kendi partisi de istifaya çağırıyor; "Tanrı aşkına git!"

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Covid kurallarını ihlal ederek partiye katıldığı ortaya çıkan Britanya Başbakanı Boris Johnson, dün katıldığı Avam Kamarası oturumunda kendi partisinden milletvekillerinin de tepkisiyle karşılaştı. Muhafazakâr Partili David Davis, Johnson’a “Tanrı aşkına git” dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası’ndaki oturumda tepkilerle karşılaştı. 2020’nin mayıs ayında Britanya kapanma dönemindeyken Downing Sokağı’nın partisine katılmakla suçlanan Johnson, partinin kuralları ihlal ettiğini “anlamadığını” savunurken Muhafazakâr Partililer de öfkesini gizleyemedi.

Muhafazakâr Partili David Davis, Johnson’a oturum sırasında “Tanrı aşkına git” derken Christian Wakeford isimli vekil, partiden ayrılarak İşçi Partisi’ne katıldığını açıkladı.

30 Muhafazakâr Partili milletvekili, güven oylaması yapılması için dilekçe verirken, Johnson hakkında yürütülen soruşturma sonuçlanınca gerekli 54 sayının tamamlanabileceği düşünülüyor.