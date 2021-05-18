Boris Johnson'ın Koronavirüs tedavisinde yer alan hemşire "Hükûmetin sağlık çalışanlarına yönelik tutumundan bıktım" dedi; istifa etti

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın Koronavirüs tedavisi gördüğü dönemde kendisiyle ilgilenen hemşirelerden biri olan Jenny McGee, hükûmetin sağlık çalışanlarına yönelik adımlarından "bıktığı" gerekçesiyle istifa etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın geçen sene nisan ayında Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda kaldığı süreçte kendisiyle ilgilenen hemşirelerden biri olan Jenny McGee işini bırakma kararı aldı.

McGee'nin Britanya hükûmetinin Koronavirüs salgını boyunca sağlık çalışanlarını dikkate almamasından "bıktığı" belirtildi. Henüz yayınlanmamış bir belgesel için konuşan McGee "Hakettiğimiz saygıyı ve maaşı almıyoruz. Bundan bıktım. İstifamı verdim" dedi.

The Guardian, McGee'nin istifasının hükûmetin Ulusal Sağlık Sistemi personelinin maaşına yaptığı tartışmalı yüzde 1'lik zamma tepki olduğunu aktardı.