Boris Johnson'ın iklim krizinin de konuşulacağı G7 Zirvesi'ne tren yerine uçakla gitmesi tepki çekti

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Britanya Başbakanı Boris Johnson, iklim krizinin öne çıkan konulardan biri olacağı G7 Zirvesi'ne gitmek için Londra'dan Cornwall'a tren yerine uçakla gittiği için tepki topladı.

The Independent'ta yer alan habere göre, Britanya Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi'ne katılmak için Londra'dan uçakla çıktığı gittiği Cornwall'dan bir fotoğraf paylaştı.

İklim krizinin G7 liderlerinin ana gündem maddelerinden biri olacağı zirveden önce trenle gidilebilecek bir mesafeyi uçakla giden Johnson, muhalefetin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Muhalefetin çevreden sorumlu yetkilisi Luke Pollard, Johnson'ın seyahat yöntemini eleştirdi ve uçak yerine kullanabileceği sürdürülebilir seyahat yöntemini vurguladı: "Bu tamamen aptalca. Washington ya da Tokyo'dan tren yolu yok ama Cornwall ve Londra arasında var. Trene binin Başbakan"

Johnson'ın seyahat yöntemi, sosyal medyada da eleştiri ve dalga konusu oldu.