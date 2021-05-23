Boris Johnson'ın eski danışmanından eleştiri: Salgının başında yapılanlar felaketti; tam kapanma zorunlu hâle geldi

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın danışmanı eski Dominic Cummings, Britanya'nın salgının başında Koronavirüs'le mücadele planının bir "felaket" olduğunu söyledi. Cummings, "Hükûmetin başta aldığı korkunç kararlar önlenebilir kapanma sürecine neden oldu" dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, geçen yılın sonunda görevini bırakan Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın eski danışmanı Dominic Cummings, parlamentoya hükûmetin salgınla mücadele adımlarına dair ifade vermeden önce Twitter'dan eleştirel mesajlar yazdı.

Cummings, "Eğer doğru hazırlıkları yapmış olsaydık, yetkili insanlar görevli olsaydı muhtemelen kapanma yaşanmazdı. Planın bir felaket olduğu, korkunç kararlar alındığı göz önünde bulundurulunca tam kapanmaya zorunlu hâle geldi" yazdı.

"Sürü bağışıklığı yanlıştı"

Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı günlerde sosyal mesafe önlemlerini uygulamaya koymayan Britanya'da salgının başından bu yana üç kere tam kapanma önlemi uygulandı. İlk aşama uygulanan sürü bağışıklığı kararıyla ilgili de tweet atan Cummings "Planımız yanlıştı, anlayınca değiştirdik" dedi.